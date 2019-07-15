رئيس الوزراء الفلسطيني في بغداد لبحث إيقاف "صفقة القرن"

قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، خلال استقباله نظيره الفلسطيني، محمد اشتيه، اليوم الاثنين، إن "صفقة القرن" تمت مواجتها بشكل مشرف، مؤكدا رفض بغداد لأي استيطان بالمنطقة.

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ووصل رئيس الوزراء الفلسطيني، صباح اليوم، إلى العاصمة العراقية بغداد لبحث سبل مواجهة "صفقة القرن" وإيقافها.

وقال مراسل RT إن اشتية من المقرر أن يلتقي رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان، مشيرا إلى أن "المباحثات الأساسية ستكون مع نظيره العراقي، عادل عبد المهدي".

وأضاف نقلا عن مصادر عراقية أن "الزيارة تسعى إلى تكثيف الجهود من أجل الضغط لمنع تنفيذ (صفقة القرن)".

المصدر: RT