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التلفزيون المصري يوضح حقيقة إذاعة أذان الفجر الساعة العاشرة صباحا

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التلفزيون المصري يوضح حقيقة إذاعة أذان الفجر الساعة العاشرة صباحا
Reuters
ماسبيرو
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رد التلفزيون الرسمي في مصر على التقارير التي نشرت حول إذاعته أذان الفجر، يوم أمس الأحد 14 يوليو، الساعة العاشرة والنصف صباحا.

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ونفت رئيسة قطاع التلفزيون في ماسبيرو، نائلة فاروق، ما تم تداوله من وجود خطأ في بث أذان الفجر على شاشة قناة الفضائية المصرية صباح يوم الأحد.

وقالت نائلة من خلال تصريحات صحفية إن ما حدث هو بث الأذان على شاشة الفضائية الموجهة لأمريكا، وهو ما تسبب في حالة من اللغط لدى بعض المشاهدين.

وأوضحت أن إذاعة الأذان في العاشرة والنصف صباحا تكون مناسبة لموعد بثه في أمريكا، نظرا لفروق التوقيت، حيث إن القناة تخاطب الجاليات المصرية والعربية بالخارج.

المصدر: فيتو

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