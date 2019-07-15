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مصر.. مصرع 9 أشخاص في حادث مروي

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مصر.. مصرع 9 أشخاص في حادث مروي
Reuters Mohamed Abd El Ghany
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لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون في حادث تصادم بين سيارتين أمام الكيلو 15 بطريق قنا- سفاجا بمصر، حيث انطلقت سيارات الإسعاف لنقل جثث الضحايا.

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وتلقى الأمن المصري إخطارا بوقوع الحادث بين سيارة نقل ركاب (ميكروباص) وأخرى لنقل البضائع، نتج عنه مصرع 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل 9 جثث إلى مستشفى قنا العام، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي.

وتتزايد حوادث الطرق في مصر بسبب تهور السائقين على الطرق السريعة، خاصة سائقي سيارات نقل الركاب الذين يزيدون السرعة بشكل مبالغ فيه على الطرق.

المصدر: صدى البلد

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