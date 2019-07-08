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مصر.. غرق ملهى ليلي في مياه النيل (فيديو)

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مصر.. غرق ملهى ليلي في مياه النيل (فيديو)
almasryalyoum
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غرق الطابق السفلي من عوامة "جولدز جيم" في مياه نهر النيل بمصر، وأوضحت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع خلال أعمال ترميم وصيانة كان يخضع لها المركب.

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وتمكن فريق الإنقاذ من نجدة شاب يعمل فني تكييف كان على متن العوامة بعد مرور ساعة من غرق الملهى، وإخلاء المركب الذي كان يقل عددا من الزوار دون وقوع أي إصابات أو وفيات، حيث استمرت أعمال البحث والإنقاذ قرابة 40 دقيقة.

تحريات المباحث وأقوال عدد من شهود العيان وعدد من رواد العوامة، أكدت أن مالك الملهى كان يقوم بأعمال صيانة وترميم، ما تسبب في وقوع خلل أدى إلى غرق الطابق الأول من المركب.

وقال مصدر أمني إن العوامة السياحية التي كانت راسية أمام مجلس الدولة، غرقت في مياه النيل قرب جسر الجلاء، موضحا أن المياه أغرقت الطابق السفلي منها، وأخليت العوامة من زوارها والعاملين بها، وانتقلت القيادات الأمنية وضباط الإنقاذ النهري والحماية المدنية إلى مكان الواقعة.

المصدر: "الوطن"

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