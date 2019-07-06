أعلنت منطقة الإسماعيلية المصرية لكرة القدم، وفاة اللاعب عبدالله عصام بكري، لاعب الفريق الأول بنادي أبوصوير غرقا بأحد شواطئ أبوسلطان، أمس الجمعة.

وأشار شهود عيان إلى أن الشاب البالغ 19 عاما، تعرض حسب رواياتهم إلى الإصابة بالشد العضلي، ما أعاق خروجه من المياه، كما فشلت محاولات أصدقاء له في إنقاذه وإخراجه حيا.

ونعي مجلس إدارة فرع الإسماعيلية لكرة القدم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اللاعب عبدالله عصام البكري لاعب فريق أبو صوير.

المصدر: وكالات مصرية