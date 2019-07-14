الخارجية المصرية: كل التنظيمات التكفيرية تنتمي إلى أيديولوجيا الإخوان المسلمين

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن كافة التنظيمات التكفيرية تنتمي إلى المصدر الأيديولوجي المتطرف نفسه الذي أسسته "جماعة الإخوان"، بحسب وصفه.

وجاءت تصريحات حافظ خلال اجتماعات مجموعة عمل استراتيجية تابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" بواشنطن.

وصرح المتحدث المصري بأن "الانتصارات الميدانية ضد تنظيم داعش لا ينبغي اعتبارها هدفا نهائيا"، مشيرا إلى وجود "شبكة الدعم والمصالح المتبادلة التي تجمع التنظيمات".

وأكد في الوقت نفسه "ضرورة توسيع مجال مواجهة الخطاب الداعشي ليشمل التصدي لمفهوم الإرهاب الأوسع، والتعامل مع الأطراف المحرضة والمروجة للأفكار والأنشطة الإرهابية، بما في ذلك أي دولة تتيح منابرها الإعلامية والسياسية لنشر الأيديولوجيات المتطرفة".

وذكر المستشار أن وفد مصر أشار إلى "جهود تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي لتجديد وتقويم الخطاب الديني، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه كل من الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية".

المصدر: RT