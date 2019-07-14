أفادت وسائل إعلام سعودية بأن الجهات الأمنية في الرياض بدأت تحقيقا في جريمة قتل مدرب مغربي، ارتكبت مساء اليوم الأحد، داخل أحد الأندية الرياضية جنوب غرب المدينة.

وذكرت صحيفة "سبق" المحلية أن شخصا اقتحم، مساء اليوم، أحد الأندية الرياضية جنوب غرب العاصمة الرياض، وسدد طعنة تسببت بمقتل مدرب من جنسية مغربية.

ونقلت "سبق" عن شاهد عيان أنه بعد أداء صلاة العشاء، دخل أحد الأشخاص النادي، وقام بطعن المدرب الذي لفظ أنفاسه الأخيرة قبل نقله للمستشفى.

وأضافت الصحيفة أن جهات الأمن "باشرت الموقع، واتخذت التدابير الأمنية، وقامت بالتحفظ على موقع الجريمة، وإغلاق النادي لإكمال الإجراءات المناسبة، ومعرفة أسباب ودوافع الجريمة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جانبها، كشفت صحيفة "عكاظ"، استنادا إلى شاهد عيان، أن النادي يقع في حي السويدي، وأن المدرب الذي لم يكشف عن هويته حتى الآن، قتل داخل صالة نادي الحديد، لكن دون الإشارة إلى جنسيته، واكتفت الصحيفة بالقول إنها عربية.

وقال الشاهد للصحيفة إن المدرب حاول الفرار باتجاه مرافق النادي الداخلية، غير أن الجاني واصل ملاحقته، مهددا بإيذاء كل من يحاول الاقتراب منه، وسقط المدرب في الموقع المخصص للسباحة والدماء تنزف منه، فيما واصل الجاني توجيه الطعنات إلى المجني عليه الذي لم يستطع الدفاع عن نفسه.

وأضاف شاهد العيان أن الجاني توجه نحو بوابة النادي هاربا بعد ارتكاب جريمته مغادرا الموقع، وكان يحمل سكينا، ويهدد ويتوعد كافة أعضاء النادي والمدربين بأن كل من يقترب منه سيجد مصير المدرب، فيما تم استدعاء الأجهزة الأمنية وفرق الإسعاف، التي بادرت بنقل الضحية الذي لفظ أنفاسه لاحقا متأثرا بإصابته.

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ورصدت شرطة الرياض أوصاف الجاني، إذ وثقت كاميرات النادي جريمته بكافة تفاصيلها، وتم توثيق إفادة شهود العيان، فيما باشرت السلطات المختصة بملاحقة الجاني.

ونشرت "عكاظ" على موقعها صورة قالت إنها تظهر المدرب المجني عليه.

المصدر: سبق + عكاظ