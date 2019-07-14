تعليق قطري على دعوة السعودية بخصوص الحج

اعتبر مسؤول قطري أن دعوة الرياض وحرصها على تسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من قطر"تناقض سعودي" في ظل عدم وجود سفارة قطرية في الرياض وعدم السماح للخطوط القطرية بالطيران المباشر.

وكتب مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، أحمد الرميحي، في حسابه على "تويتر" السبت: "بدون سفارة قطرية وبعثة للحج وعدم السماح للخطوط القطرية بالسفر المباشر، كيف سنفهم هذا الحرص الكاذب!!؟".

بدون سفارة قطرية وبعثة للحج وعدم السماح للخطوط القطرية بالسفر المباشر ، كيف سنفهم هذا الحرص الكاذب !!؟ https://t.co/eKhgIF5CG2 — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) 13 июля 2019 г.

المصدر: RT