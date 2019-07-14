قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن دعوة السعودية لقطر، إلى تسهيل إجراءات مواطنيها الراغبين في الحج واجبة وعاقلة، ويجب ألا تسيّس الدوحة مسألة الحج.

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وكتب قرقاش عبر حسابه في "تويتر" اليوم الأحد، أن "العقبات التي تفرضها قطر على حجاجها أهم سقطاتها في إدارتها لأزمتها.. الأولوية ألا تسيّس قطر الحج، وهي تدرك ضعف منطقها وحجتها".

دعوة وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الشقيقة دولة قطر إلى تسهيل إجراءات مواطنيها في أداء مناسك الحج واجبة وعاقلة، العقبات التي تفرضها قطر على حجاجها أهم سقطاتها في إدارتها لأزمتها، الأولوية أن لا تسيّس قطر الحج وهي تدرك ضعف منطقها وحجتها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ١٤ يوليو ٢٠١٩

وكانت وزارة الحج والعمرة في السعودية، قد دعت السلطات المعنية في قطر مؤخرا، إلى تسهيل إجراءات قدوم القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وإزالة العقبات التي تفرضها حكومة قطر، لمنعهم من القدوم لأداء الحج.

المصدر: RT