السودان.. تأجيل جلسة التفاوض بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى أجل غير مسمى

كشف مصدر مطلع بقوى "الحرية والتغيير" في السودان، اليوم السبت، أن اللقاء المقرر عقده مساء السبت، بين وفده وممثلي المجلس العسكري الانتقالي، تم تأجيله إلى أجل غير مسمى.

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وفي تصريح لوكالة "الأناضول"، أوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن "التأجيل جاء للمزيد من التشاور بين الكتل السياسية في قوى التغيير".

وأردف بالقول: "قُدمت لنا وثيقتان (إعلان سياسي ودستوري) تضمنتا نقاطا لم تنجح اللجنة الفنية لصياغة الاتفاق في وضع صيغة موحدة لها".

وصباح الجمعة، أعلن الوسيط الإفريقي، محمد حسن ولد لباد، أن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير أبرما "اتفاقا كاملا على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية".

وكشف الوسيط أن "المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا أيضا على الاجتماع يوم السبت للدراسة والمصادقة على الوثيقة وهي الإعلان الدستوري".

المصدر: الأناضول