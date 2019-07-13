"حماس" تنعي أحد نشطائها بعد مقتله في اليمن

نعت حركة "حماس" شابا فلسطينيا قتل على أحد الحواجز الأمنية في محافظة مأرب شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت "حماس" في بيان، اليوم السبت، إن "الحركة تنعي ابنها البار الشهيد سليم أحمد معروف - أبو عبد الرحمن - (36 عاما)، والذي قتل غدرا صباح يوم الجمعة على أحد حواجز الأمن في محافظة مأرب بدولة اليمن الشقيق".

وأضافت حماس في بيانها أن المتوفى كان يقيم فى اليمن منذ أكثر من 15 عاما، مطالبة الجهات الأمنية اليمنية بفتح تحقيق في الحادث وتقديم الجناة للعدالة في أسرع وقت.

ونوهت الحركة في بيانها إلى إقامة بيت عزاء للشاب المتوفى في خان يونس البلد، جنوب قطاع غزة.

المصدر: RT