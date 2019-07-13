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موغيريني في بغداد

أخبار العالم العربي

موغيريني في بغداد
Reuters
فيديريكا موغيريني
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وصلت المفوضة العليا لشؤون الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، صباح اليوم السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية.

وقال مراسل RT نقلا عن مصادر عراقية إن "موغيريني ستبحث مع مسؤولين حكوميين جهود العراق في ملف المفاوضات بخصوص الاتفاق النووي الإيراني"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأوضحت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء الماضي، أن التخلي عن الاتفاق النووي الإيراني يمكن أن يكون كارثيا على الجوار بأكمله.

المصدر: RT

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