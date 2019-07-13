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أمير سعودي داخل أروقة الكرملين (بالصور)

أخبار العالم العربي

أمير سعودي داخل أروقة الكرملين (بالصور)
واس
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زار أمير منطقة الرياض بالنيابة، الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، يوم الجمعة، قصر الكرملين التاريخي وسط العاصمة الروسية موسكو.

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وشملت زيارة الأمير مع الوفد الرسمي المرافق له، جولة داخل قاعات قصر الكرملين التي تحتوي على العديد من اللوحات الفنية، وجولة في متحف الألماس الذي يضم قطعا روسية قيصرية نادرة، وكذلك متحف أزياء القياصرة، وغيرها من الأماكن الهامة داخل الكرملين.

واستمع الأمير إلى شرح عن الأحداث التأريخية المهمة التي شهدتها موسكو خلال القرون الماضية.

أمير سعودي داخل أروقة الكرملين (بالصور)

أمير سعودي داخل أروقة الكرملين (بالصور)

أمير سعودي داخل أروقة الكرملين (بالصور)

المصدر: واس

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