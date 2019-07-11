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أمير الرياض في ضيافة عمدة موسكو

أخبار العالم العربي

أمير الرياض في ضيافة عمدة موسكو
أمير الرياض خلال جولة في الساحة الحمراء
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استقبل عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أمس الأربعاء، أمير منطقة الرياض بالنيابة محمد بن عبد الرحمن، في مقر حكومة موسكو خلال زيارته الرسمية للعاصمة الروسية.

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ورحب سوبيانين بالأمير والوفد المرافق له، وقال: "تسرني زيارتكم والعلاقات بين بلدينا تنشط ومن المهم أن ننسق خطواتنا ونطورها بين موسكو والرياض، وآمل أن توثق الزيارة المزيد من العلاقات".

 من جانبه، عبر محمد بن عبد الرحمن عن بالغ شكره وتقديره على الدعوة والضيافة من حكومة موسكو، مؤكدا على أهمية تبادل الخبرات التطويرية والعمل المشترك بين العاصمتين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين موسكو والرياض في المجالات المختلفة منها الاقتصادية والاستثمارية والتقنية والبنى التحتية، بما يعزز رؤية المملكة 2030. واختتما اللقاء بتبادل الهدايا التذكارية.

المصدر: واس

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