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أمير سعودي في الساحة الحمراء بموسكو (صور)

أخبار روسيا

أمير سعودي في الساحة الحمراء بموسكو (صور)
Sputnik
الساحة الحمراء - موسكو
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حضر أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز مساء أمس، حفل عشاء أقامه على شرفه نائب عمدة موسكو مكسيم لكسوتوف.

وحضر العشاء الوفد السعودي الرسمي المرافق للأمير، وعدد من المسؤولين الروس، بينهم نائب وزير النقل في حكومة موسكو والنائب الأول لمدير النقل وتطوير البنية التحتية في حكومة موسكو.

وخلال الزيارة التي لم يعلن عن أجندتها، رافق نائب عمدة موسكو الأمير الضيف في جولة بالساحة الحمراء التي تطل عليها مباني الكرملين وسط موسكو، وقدم له شرحا مقتضبا عن تاريخ هذه الساحة وقدسيتها بالنسبة لروسيا وشعبها.

المصدر: "واس"

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