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الكويت تنشر صور عناصر "الخلية الإرهابية" التي تم ضبطها

أخبار العالم العربي

الكويت تنشر صور عناصر
Reuters Stephanie McGehee
أرشيف - الكويت
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نشرت وزارة الداخلية الكويتية صور عناصر الخلية الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين التي تم ضبطها، الذين كانت قد صدرت بحقهم أحكام من قبل القضاء المصري تصل إلى 15 عاما.

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وقالت الوزارة في بيان لها أمس الجمعة، إن أعضاء الخلية قاموا بالهرب والتواري عن أنظار السلطات الأمنية المصرية، متخذين الكويت مقرا لهم، لافتة إلى أن الجهات المختصة في الوزارة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية، ومن خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع أفرادها، وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة.

وبينت الوزارة أنه وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية، لافتة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن مَن مكنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم، والتوصل لكل من تعاون معهم.

وحذرت الداخلية الكويتية من أنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أية خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن، وأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت.

المصدر: صحيفة الأنباء

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