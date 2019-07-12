كشف مصدر مصري مسؤول لـ RT، الجمعة، أن إعلان السلطات الكويتية عن ضبط خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، جاء بعد مراسلات بين الجهات الأمنية المصرية ومسؤولين في الكويت استمرت لسنوات.

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وأشار المصدر إلى وجود "نشرة حمراء واتفاقية تعاون أمني بين القاهرة والكويت، تتيح تسليم أفراد الخلية في أقرب وقت ممكن".

ورحب المصدر بالخطوة الكويتية، وقال إنها "بداية تنسيق حقيقي لخطوات أخرى بين مصر والكويت، ومصر ودول خليجية أخرى، خاصة وأن أفراد الخلية المضبوطة في الكويت هاربين منذ مدة".

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الجمعة، ضبط شبكة قالت إن عناصرها مصريون ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، صدرت بحقهم أحكام مشددة بالسجن في مصر على خلفية تنفيذهم هجمات هناك.

المصدر: RT