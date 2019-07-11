رفض مجلس النواب المصري، مقترحا من النائب مصطفى كمال الدين حسين، بعدم جواز منح الجنسية المصرية لإسرائيلييين.

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وقال النائب خلال الجلسة العامة للبرلمان المصري أثناء إعادة المداولة على بعض المواد الخاصة بمشروع قانون الإقامة ومنح الجنسية للأجانب: "الحكومة (سايبه الدنيا) في موضوع منح الجنسية المصرية، لن يأتي إنجليزي أو ألماني للحصول عليها".

وتابع النائب مصطفى كمال الدين حسين، هجومه على القانون، محذرا من استغلاله من جانب الإسرائيليين قائلا: "مش بعيد نلاقيهم يدخلوا الجيش المصري".

وشدد النائب، على ضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة في منح الجنسية المصرية، واستثناء الفلسطينيين منها، كما لا يجوز منحها مطلقا لأي شخص متورط في التجارة غير المشروعة مثل تجارة الأعضاء والمخدرات والسلاح وغيرها.

واتفق معه النائب عفيفي كامل، عضو اللجنة التشريعية، الذي شدد على ضرورة النص على عدم السماح للإسرائيليين بالحصول على الجنسية المصرية.

من جهته، أوضح النائب كمال أحمد، أن الجيش المصري محصن من دخول غير المصريين، مشيرا إلى أن أحد شروط الانضمام للجيش المصري أن يكون الشخص لأبوين مصريين.

المصدر: الوفد