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إخماد حريق في أكبر مصافي النفط في العراق

أخبار العالم العربي

إخماد حريق في أكبر مصافي النفط في العراق
Reuters
مصفاة الشعيبة في العراق
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 قال مسؤولان بمصفاة "الشعيبة" العراقية، أكبر مصافي النفط في البلاد، إن رجال الإطفاء أخمدوا حريقا في المصفاة، خلال ثلاثين دقيقة من اندلاعه، وإن العمل لم يتأثر.

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وأضاف المسؤولان أن "الحريق نجم عن تسرب من أحد خطوط الأنابيب، مما تسبب في تكون بركة صغيرة من النفط الخام المهدر الذي اشتعل بفعل شرارة".

وتعالج مصفاة "الشعيبة" الواقعة قرب مدينة البصرة بجنوب العراق أكثر من 200 ألف برميل يوميا من النفط.

ويعتمد العراق بشكل خاص على مصفاة "الشعيبة"، بعد تعرض مصفاة "بيجي" إلى أضرار في الحرب ضد تنظيم "داعش".

المصدر: وكالات 

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