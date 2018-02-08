العراق يبني مصفاة نفط في كركوك

أبرمت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، اتفاقا مع شركة "رانية" المحلية، لتشييد مصفاة للنفط في محافظة كركوك بطاقة 70 ألف برميل يوميا.

وقال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي في بيان: "إنشاء مصفاة كركوك، يمثل الخطوة الأولى للاستثمار في قطاع التصفية للوصول إلى طاقة إنتاجية من المشتقات النفطية، تغطي الحاجة المحلية في المحافظة والمحافظات المجاورة".

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بدوره أكد مدير شركة "رانية" جلال حاج أحمد، أن "الشركة ستعمل على إنشاء المصفاة وفق المواصفات العالمية، وستلتزم بالمواعيد لتشغيلها".

ويأتي المشروع ضمن خطط وبرامج الوزارة، لتغطية الحاجة المحلية من المشتقات النفطية في البلاد، والعمل على تصدير الفائض من خلال مشاريع المصافي الاستثمارية.

ومن المقرر أن تنتج المصفاة 70 ألف برميل يوميًا من مشتقات النفط عالي الجودة، كالبنزين عالي الأوكتان والمشتقات الأخرى.

وصرح اللعيبي الشهر الماضي، أن إنتاج بلاده النفطي يقترب من الوصول إلى 5 ملايين برميل يوميا مع التزام بغداد بمعدل الإنتاج المستهدف في إطار اتفاق عالمي لخفض الإمدادات.

المصدر: وكالات

ناديجدا أنيوتينا