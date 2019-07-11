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نتنياهو: تعلمت كثيرا من لقاءاتي مع السيسي

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نتنياهو: تعلمت كثيرا من لقاءاتي مع السيسي
Reuters The Egyptian Presidency
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أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه تعلم كثيرا بفضل اللقاءات معه كيفية التصدي للتحديات الإقليمية.

وأعرب نتنياهو، أثناء حضوره أمس الأربعاء لمراسم استقبال احتفالية أقيمت في مقر إقامة سفير القاهرة لدى إسرائيل، خالد عزمي، بمناسبة الذكرى الـ67 لليوم الوطني لمصر، أعرب عن تقديره العالي للرئيس السيسي، قائلا: "في لقاءاتي مع الرئيس السيسي كنت معجبا للغاية ليس بزعامته فسحب، بل وبذكائه".

نتنياهو: تعلمت كثيرا من لقاءاتي مع السيسي

وتابع نتنياهو: "تعلمت منه كثيرا حول التحديات التي نواجهها، وتحدثنا عن سبل مواجهتها بأفضل الطرق الممكنة".

وأشار نتنياهو في هذا الصدد إلى خطر الإرهاب والتطرف الذي تواجهه القاهرة وتل أبيب على حد سواء.

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وثمن رئيس الوزراء الإسرائيلي مستوى التعاون الحالي بين بلاده ومصر، مشددا على أن السلام بينهما "صمد في وجه عواصف المنطقة".

كما أشاد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أثناء الفعالية الإحتفالية أيضا بالسيسي، داعيا إلى تدفئة العلاقات بين تل أبيب والقاهرة.

نتنياهو: تعلمت كثيرا من لقاءاتي مع السيسي
نتنياهو: تعلمت كثيرا من لقاءاتي مع السيسي

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

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