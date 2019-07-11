أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بواقع التعاون بين تل أبيب والقاهرة، مشددا على أنه يصب في مصلحة البلدين والمنطقة برمتها.

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وأشار نتنياهو أثناء حضوره مع قرينته سارة أمس الأربعاء لمراسم استقبال احتفالية أقيمت في مقر إقامة سفير مصر لدى إسرائيل، خالد عزمي، بمناسبة الذكرى الـ67 لليوم الوطني لمصر، إلى "أهمية السلام بين البلدين الذي صمد على الرغم من العواصف في المنطقة"، مؤكدا أن تل أبيب والقاهرة "تكافحان الإرهاب معا بالتعاون مع دول أخرى، كما يشمل التعاون بينهما مجالات اقتصادية مثل الغاز الطبيعي".

وقال نتنياهو إن هذا التعاون "ينتفع منه الطرفان ودول أخرى في المنطقة".

كما تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمته إلى الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، مؤكدا أن الجميع في انتظار نشرها، داعيا الكل إلى "الانفتاح عليها ودراسة المقترحات التي سيتم طرحها من قبل الولايات المتحدة".

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إلى أن نتنياهو شارك في تلك الفعالية في أعقاب زيارته إلى مستوطنة ريفافا، حيث شدد على أن تل أبيب تعتبر "يهودا والسامرة"، أي الضفة الغربية المحتلة) "موطنا لها" ولن توافق على إخلاء أي مستوطنات يهودية ضمن إطار أية تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين.

وأبدت السلطة الفلسطينية مرارا وتكرارا رفضها لـ"صفقة القرن" معتبرة إياها منحازة إلى جانب إسرائيل، وخاصة في ظل سلسلة خطوات اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبرزها الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها من تل أبيب.

المصدر: مكان