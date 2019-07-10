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نتنياهو يشارك مصر احتفالها

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نتنياهو يشارك مصر احتفالها
AFP
نتنياهو
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أعلن موقع "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيشارك مصر احتفالاتها بعيدها الوطني مساء اليوم.

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وأوضح الموقع في تدوينه له على "تويتر" أن نتنياهو سيشارك مساء اليوم الأربعاء في حفل استقبال تقيمه السفارة المصرية بتل أبيب احتفالا باليوم الوطني المصري.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد شكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مايو الماضي على إرساله مروحيتين للمشاركة في إخماد الحرائق في أنحاء متفرقة من إسرائيل.

ويمثل يوم 23 يوليو عيدا لثورة يوليو 1952 وهو عيد قومي تحتفل به مصر كما تحتفل به كل السفارات والقنصليات المصرية في العالم.

وكان يتم الاحتفال بالعيد القومي في مصر قبل ثورة 23 يوليو في 15 مارس، وكان يسمي بـ"عيد الاستقلال"، إلا أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر استبدله بيوم 23 يوليو.

وتحتفل السفارات المصرية في الخارج بهذا العيد، قبل تاريخه في الـ23 من يوليو في تقليد سار.

المصدر: "إسرائيل بالعربية"

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