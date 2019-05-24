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نتنياهو يشكر السيسي على مروحيتين لإخماد حرائق القدس وموديعين

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نتنياهو يشكر السيسي على مروحيتين لإخماد حرائق القدس وموديعين
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شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على إرساله مروحيتين للمشاركة في عمليات إخماد الحرائق التي نشبت في أنحاء متفرقة من إسرائيل.

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وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أشكر صديقي الرئيس المصري السيسي على قيامه بإرسال مروحيتين للمشاركة في عمليات إخماد الحرائق التي نشبت في أنحاء متفرقة من إسرائيل".

وتابع نتنياهو عبر تويتر: "طائرات من إيطاليا واليونان وقبرص وكرواتيا تشارك أيضا في عمليات الإطفاء، كما طلبت السلطة الفلسطينية الانضمام إلى هذه الجهود".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وجّه بالتواصل مع الدول الصديقة لاستقدام طائرات إطفاء، والمساعدة في إخماد حرائق ضخمة تجتاح القدس وموديعين.

المصدر: RT

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