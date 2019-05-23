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إسرائيل تستنجد بدول للمساعدة في إخماد الحرائق

أخبار العالم العربي

إسرائيل تستنجد بدول للمساعدة في إخماد الحرائق
AFP
حرائق في إسرائيل في عيد "لاك بعومر"
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أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتواصل مع "دول صديقة" لجلب طائرات إطفاء، للمساعدة في إخماد حرائق كبيرة اندلعت في مدينتي القدس وموديعين.

ووفقا لوزارة الخارجية الإسرائيلية، فقد وافقت كل من قبرص وإيطاليا واليونان وكرواتيا على إرسال طائرات إخماد الحرائق إلى إسرائيل.

وفي هذا الشأن أكد متحدث باسم السفارة الإسرائيلية لدى موسكو طلب إسرائيل من روسيا المساعدة في مكافحة حرائق الغابات التي امتدت إلى مناطق مكتظة بالسكان.

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وقال إن "إسرائيل توجهت إلى روسيا بطلب المساعدة"، مشيرا إلى أن اتصالات تجري حول هذا الموضوع مع وزارتي الخارجية والطوارئ الروسيتين.

وقد أجبرت الحرائق الحالية السلطات الإسرائيلية على إجلاء عدة آلاف من سكان القرى الواقعة في منطقة الخطر.

وأسهم في انتشار الحرائق، موجة حر تجاوزت 40 درجة مئوية، والاحتفالات بعيد "لاك بعومر" الذي يشعل فيه أتباع الديانة اليهودية، النيران وفقا لتقاليدهم.

المصدر: نوفوستي

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