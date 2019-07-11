 
مباشر

موسكو تقدم معطيات إضافية عن الهجوم المزعوم بالكيميائي في دوما

أخبار العالم العربي

موسكو تقدم معطيات إضافية عن الهجوم المزعوم بالكيميائي في دوما
Reuters Omar Sanadiki
مدينة دوما - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m3x2

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، بأن موسكو ستقدم معطيات إضافية غدا الجمعة، بخصوص الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما السورية.

وقال ريابكوف: "سنقدم معطيات إضافية قريبا، جمعها خبراؤنا وممثلون عن المجتمع المدني، تخص حادث دوما"، وأضاف: "أعرف أن غدا سيجري في لاهاي عرض، يخصص لهذا الغرض، وسيكون مفتوحا ويحضره الصحفيون".

يذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نشرت في مارس الماضي تقريرا، تحدثت فيه عن استخدام مادة الكلور في هجوم على مدينة دوما السورية في أبريل عام 2018.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أكبر من اقتصاد دول.. الإنفاق على الألعاب يتجاوز 150 مليار دولار في 2019