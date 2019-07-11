موسكو تقدم معطيات إضافية عن الهجوم المزعوم بالكيميائي في دوما

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، بأن موسكو ستقدم معطيات إضافية غدا الجمعة، بخصوص الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما السورية.

وقال ريابكوف: "سنقدم معطيات إضافية قريبا، جمعها خبراؤنا وممثلون عن المجتمع المدني، تخص حادث دوما"، وأضاف: "أعرف أن غدا سيجري في لاهاي عرض، يخصص لهذا الغرض، وسيكون مفتوحا ويحضره الصحفيون".

يذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نشرت في مارس الماضي تقريرا، تحدثت فيه عن استخدام مادة الكلور في هجوم على مدينة دوما السورية في أبريل عام 2018.

المصدر: نوفوستي