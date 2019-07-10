بوغدانوف يبحث التسوية السورية مع رئيس منصة موسكو

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف التسوية السورية مع رئيس "منصة موسكو" للمعارضة السورية قدري جميل.

وجاء في بيان للخارجية الروسية بعد الاجتماع، اليوم الأربعاء أنه "جرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول تطور الأوضاع في سوريا وحولها مع التركيز على قضية التسوية السياسية وفقا لمقررات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي وبنود القرار الأممي 2254".

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يذكر أن مؤتمر الحوار الوطني السوري عقد في مدينة سوتشي الروسية في يناير عام 2018. وتقرر خلال المؤتمر تشكيل لجنة دستورية سورية تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.

ولا يزال العمل على تشكيل اللجنة الدستورية مستمرا، ومن المتوقع إطلاق عمل اللجنة قريبا، حسبما جرى التأكيد عليه خلال لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن يوم 5 يوليو الجاري في موسكو.

المصدر: RT