محكمة جزائرية تأمر بحبس وزير الصناعة السابق

أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في الجزائر، بإيداع وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي الحبس المؤقت بتهم تتعلق بـ"منح منافع غير مستحقة للغير" و"إبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع".

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وأكدت صحيفة "النهار" الجزائرية أن اسم يوسفي ورد في ملف مصنعي تركيب سيارات "كيا" و"فولكسفاغن"، حيث يوجد حاليا ممثلا العلامتين حسان عرباوي ومراد عولمي رهن الحبس المؤقت.

كما يتم التحقيق مع يوسفي في قضايا تتعلق بـ"إساءة استغلال الوظيفة عمدا"، بالإضافة إلى تهم تتعلق بـ"تعارض المصالح" و"تبديد أموال عمومية".

يذكر أن قاضي التحقيق بنفس المحكمة كان أمر قبل يومين بإيداع وزير الفلاحة السابق السعيد بركات الحبس المؤقت بتهم ترتبط بفترة عمله في منصب وزير التضامن الوطني بين الأعوام 2010 و2012.

وتستمر في الجزائر حملة محاربة فساد طالت مسؤولين كبارا ورجال أعمال مرتبطين بالسلطة، فيما تستمر الاحتجاجات الأسبوعية المطالبة بمحاسبة جميع المتورطين في الفساد دون استثناء.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية