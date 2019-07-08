 
مباشر

القضاء الجزائري يأمر بحبس وزير سابق

أخبار العالم العربي

القضاء الجزائري يأمر بحبس وزير سابق
AFP SEYLLOU DIALLO
الوزير السابق السعيد بركات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m3ik

أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا في الجزائر، بإيداع الوزير السابق السعيد بركات الحبس المؤقت بتهم ترتبط بفترة عمله في منصب وزير التضامن الوطني بين الأعوام 2010 و2012.

إقرأ المزيد
الجزائر.. حبس أكبر ساسة بوتفليقة سنّا
الجزائر.. حبس أكبر ساسة بوتفليقة سنّا

وذكرت الإذاعة الجزائرية، أن "بركات (71 سنة) متهم بتبديد أموال عامة وإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به والتزوير في محررات عامة حين كان وزيرا للتضامن الوطني والأسرة".

وأمر مستشار المحكمة العليا يوم الأحد الماضي، بحبس الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم جمال ولد عباس، وبالتهم ذاتها في فترة عمله في وزارة التضامن بين الأعوام 1999 و2010.

وكان المسؤولان يتمتعان بالحصانة البرلمانية التي تمنع متابعتهما أمام القضاء كونهما كانا عضوين في مجلس الأمة، إلا انهما تنازلا عن الحصانة في يونيو الماضي.

ومنذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل الماضي تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة، بدأت حملة محاربة فساد طالت مسؤولين كبارا ورجال أعمال مرتبطين بالسلطة.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فعاليات مثيرة خلال مهرجان الركض أمام الثيران في إسبانيا