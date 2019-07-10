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بري: العقوبات الأمريكية على شخصيات بارزة في "حزب الله" اعتداء على لبنان

أخبار العالم العربي

بري: العقوبات الأمريكية على شخصيات بارزة في
Reuters Mohamed Azakir
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري
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اعتبر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن العقوبات الأمريكية الجديدة على شخصيات بارزة في "حزب الله"، اعتداء على المجلس النيابي ولبنان كله.

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وقال بري في بيان اليوم الأربعاء إن العقوبات "اعتداء على المجلس النيابي وبالتالي على لبنان كل لبنان، لذا باسم المجلس النيابي اللبناني أتساءل هل أصبحت الديمقراطية الأمريكية تفترض وتفرض الاعتداءات على ديمقراطيات العالم؟".

وتوجه بري إلى الاتحاد البرلماني الدولي "لاتخاذ الموقف اللازم من هذا التصرف اللامعقول".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت الثلاثاء فرض عقوبات على رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية النائب محمد رعد، والنائب أمين شري، ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا، زاعمة أن هؤلاء "يستغلون مناصبهم السياسية لتسهيل عمل أجندة "حزب الله" الخبيثة ودعم إيران".

ودعت وزارة الخزانة الأمريكية المجتمع الدولي إلى إدراج "حزب الله" بجناحيه السياسي والعسكري على قوائم الإرهاب.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

 

 

 

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