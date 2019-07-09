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واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات بارزة في حزب الله

أخبار العالم العربي

واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات بارزة في حزب الله
Reuters
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين من حزب الله
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على نائبين ومسؤول أمني في حزب الله اللبناني.

وطالت العقوبات الأمريكية، رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية، النائب محمد رعد، والنائب أمين شري، ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا، وهو المعني بعلاقات حزب الله الأمنية مع باقي الأحزاب اللبنانية.

ودعت وزارة الخزانة الأمريكية المجتمع الدولي إلى إدراج "حزب الله" بجناحيه السياسي والعسكري على قوائم الإرهاب.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، وضع شخصيات سياسية بارزة تابعة لحزب الله، "تستغل مناصبها السياسية لتسهيل عمل أجندة حزب الله الخبيثة ودعم إيران".

وأكد البيان أنه "لا يجب التمييز بين الجناحين السياسي والعسكري لحزب الله.

واتهمت الخزانة الأمريكية النائب أمين شري بالتواصل مع أشخاص على قائمة الإرهاب.

 وطالبت الخزانة الأمريكية حكومة لبنان بقطع اتصالاتها مع أعضاء حزب الله المشمولين بالعقوبات.

 

المصدر: موقع وزارة الخزانة الأمريكية

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