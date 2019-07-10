ردت السفيرة السعودية الجديدة لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر على تهنئة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مشددة على أهمية علاقات البلدين.

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وغرّدت بهذه المناسبة الأميرة ريما بنت بندر التي وصفتها صحيفة "سبق" بأنها أول سفيرة للسعودية عبر التاريخ، مشيرة إلى أن علاقات بلادها مع الولايات المتحدة بمثابة حجر زاوية لاستقرار العالم.

Thank you very much @SecPompeo. Saudi-US relations are a cornerstone of global stability, and I look forward to working with you on overcoming mutual challenges and strengthening our historical partnership for the benefit of both our nations. https://t.co/ILVHiEyTbI — Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) July 9, 2019

وكتبت الدبلوماسية السعودية برتبة وزير في ردها على تهنئة رئيس الدبلوماسية الأمريكية: "شكرا جزيلا للوزير مايك بومبيو، العلاقات السعودية الأمريكية حجر زاوية للاستقرار حول العالم، أتطلع قدما للعمل معك على تجاوز التحديات المشتركة وتقوية شراكتنا التاريخية لخدمة أمتينا".

وكان بومبيو قد غرّد على حسابه في "تويتر" مهنئا السفيرة السعودية الجديدة بمباشرتها عملها بعد استلام الرئيس الأمريكي أوراق اعتمادها، وخاطبها قائلا: "أتطلع قدما للعمل معك في منصبك الجديد كسفيرة لدى أمريكا، إذ سنبني على العلاقات القوية والشراكة الأمريكية السعودية وسنجابه التحديات المشتركة".

المصدر: "تويتر"