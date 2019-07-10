 
مباشر

ريما بنت بندر ترد على تهنئة مايك بومبيو

أخبار العالم العربي

ريما بنت بندر ترد على تهنئة مايك بومبيو
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m3qg

ردت السفيرة السعودية الجديدة لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر على تهنئة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مشددة على أهمية علاقات البلدين.

إقرأ المزيد
ترامب يتسلم أوراق اعتماد الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للسعودية
ترامب يتسلم أوراق اعتماد الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للسعودية

وغرّدت بهذه المناسبة الأميرة ريما بنت بندر التي وصفتها صحيفة "سبق" بأنها أول سفيرة للسعودية عبر التاريخ، مشيرة إلى أن علاقات بلادها مع الولايات المتحدة بمثابة حجر زاوية لاستقرار العالم.

 وكتبت الدبلوماسية السعودية برتبة وزير في ردها على تهنئة رئيس الدبلوماسية الأمريكية: "شكرا جزيلا للوزير مايك بومبيو، العلاقات السعودية الأمريكية حجر زاوية للاستقرار حول العالم، أتطلع قدما للعمل معك على تجاوز التحديات المشتركة وتقوية شراكتنا التاريخية لخدمة أمتينا".

وكان بومبيو قد غرّد على حسابه في "تويتر" مهنئا السفيرة السعودية الجديدة بمباشرتها عملها بعد استلام الرئيس الأمريكي أوراق اعتمادها، وخاطبها قائلا: "أتطلع قدما للعمل معك في منصبك الجديد كسفيرة لدى أمريكا، إذ سنبني على العلاقات القوية والشراكة الأمريكية السعودية وسنجابه التحديات المشتركة".

المصدر: "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ترامب لأمير قطر: الحمد لله أنها بأموالكم!