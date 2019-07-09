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ترامب يتسلم أوراق اعتماد الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للسعودية

أخبار العالم العربي

ترامب يتسلم أوراق اعتماد الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للسعودية
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تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوراق اعتماد السفيرة السعودية الجديدة في الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر، في استقبال كرسه لها في البيت الأبيض.

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الأميرة ريما بنت بندر تباشر عملها سفيرة للسعودية في واشنطن وتغرد بالمناسبة
الأميرة ريما بنت بندر تباشر عملها سفيرة للسعودية في واشنطن وتغرد بالمناسبة

وغرّدت ريما بنت بندر وهي أول امرأة في تاريخ السعودية تتولى رئاسة بعثة دبلوماسية لبلادها في الخارج، معلنة أنها قدمت للرئيس الأمريكي أوراق اعتمادها سفيرة لدى واشنطن.

المصدر:"عكاظ"

 

 

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