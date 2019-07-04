الأميرة ريما بنت بندر تباشر عملها سفيرة للسعودية في واشنطن وتغرد بالمناسبة

باشرت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود عملها رئيسة للبعثة الدبلوماسية السعودية في واشنطن، وبهذه المناسبة غردت على حسابها في "تويتر" معلنة بدء مهمتها.

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وأصبحت الأميرة ريما بنت بندر بعد تعيينها هذا، أول امرأة في تاريخ المملكة ترأس بعثة دبلوماسية لبلادها خارج المملكة.

وكانت الأميرة ريما قد عينت في منصب السفير السعودي في الولايات المتحدة خلفا للأمير خالد بن سلمان نجل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الذي عين في منصب نائب وزير الدفاع بالمملكة.

بدأت اليوم مهمتي سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الامريكية

.اسأل الله لي ولزملائي التوفيق في

مهمتنا لخدمة وطننا الحبيب .. @SaudiEmbassyUSA — Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) July 3, 2019

وبالمناسبة ذاتها أعلنت السفارة السعودية في الولايات المتحدة أن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان وصلت إلى واشنطن لتبدأ مهمتها سفيرة للملكة لدى الولايات المتحدة.

Princess Reema bint Bandar ⁦@rbalsaud⁩ Arrives in Washington, DC to Begin Assignment as Saudi Ambassador to the U.S.A 🇸🇦🇺🇸 https://t.co/KXlCf782yB — Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) July 3, 2019

وتعد الأميرة ريما بنت بندر المتمتعة بمرتبة وزير، السفير الحادي عشر للسعودية في الولايات المتحدة منذ عام 1945.

المصدر: "تويتر"