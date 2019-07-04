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الأميرة ريما بنت بندر تباشر عملها سفيرة للسعودية في واشنطن وتغرد بالمناسبة

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الأميرة ريما بنت بندر تباشر عملها سفيرة للسعودية في واشنطن وتغرد بالمناسبة
AFP
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باشرت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود عملها رئيسة للبعثة الدبلوماسية السعودية في واشنطن، وبهذه المناسبة غردت على حسابها في "تويتر" معلنة بدء مهمتها.

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وأصبحت الأميرة ريما بنت بندر بعد تعيينها هذا، أول امرأة في تاريخ المملكة ترأس بعثة دبلوماسية لبلادها خارج المملكة.

وكانت الأميرة ريما قد عينت في منصب السفير السعودي في الولايات المتحدة خلفا للأمير خالد بن سلمان نجل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الذي عين في منصب نائب وزير الدفاع بالمملكة.

وبالمناسبة ذاتها أعلنت السفارة السعودية في الولايات المتحدة أن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان وصلت إلى واشنطن لتبدأ مهمتها سفيرة للملكة لدى الولايات المتحدة.

وتعد الأميرة ريما بنت بندر المتمتعة بمرتبة وزير، السفير الحادي عشر للسعودية في الولايات المتحدة منذ عام 1945.

المصدر: "تويتر"

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