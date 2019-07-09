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مصدر لـRT: اتفاق عبد المهدي والعبادي على استبدال وزير الاتصالات

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مصدر لـRT: اتفاق عبد المهدي والعبادي على استبدال وزير الاتصالات
AFP STRINGER
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي (صورة أرشيفية)
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كشف مصدر سياسي مقرب من رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، عن اتفاق تم بينه ورئيس الحكومة السابقة حيدر العبادي على استبدال وزير الاتصالات نعيم الربيعي بوزير من ائتلاف النصر.

وقال المصدر لـRT اليوم الثلاثاء إن "ائتلاف النصر بزعامة العبادي يعتبر وزارة الاتصالات من حصته وأن تنصيب الوزير الحالي يعد خرقا للتوافقات السياسية، وخرقا قانونيا كذلك بسبب شموله بإجراءات المساءلة والعدالة".

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وأضاف أن "الأيام المقبلة ستشهد التصويت على إقالة الربيعي بعد أن اتفقت الكتل السياسية على ذلك والتصويت على مرشح ائتلاف النصر وزيرا للاتصالات".

ويتهم الربيعي بالانتماء لحزب البعث و"التقصير" في تقديم خدمات الإنترنت، حيث قال عضو لجنة الخدمات النيابية علاء الربيعي في وقت سابق إن "الأعذار التي تقدم حول ضعف خدمة الإنترنت، هي أعذار واهية لا أساس لها من الصحة، فخدمة الإنترنت والهواتف الجوالة ضعيفة أساسا، وذات أجور مرتفعة، ووزارة الاتصالات هي من يتحمل ذلك".

المصدر: RT

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