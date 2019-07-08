أفادت السفارة السعودية لدى أنقرة، أن السلطات أوقفت بعض رعايا المملكة، القادمين إلى تركيا لغرض السياحة، بسبب عدم حملهم جوازات سفرهم الأصلية.

وشددت السفارة، على أهمية "حمل أصل جواز السفر"، مع الحرص على الحفاظ عليه من الفقدان أو السرقة أو التلف، مشيرة إلى أن السلطات التركية تطلب إبراز أصل جواز السفر، بغرض إثبات الشخصية، وأنها لا تقبل بصورة الجواز.

وحذرت السفارة السعودية في أوقات سابقة من ممارسات احتيال، للمستثمرين السعوديين في العقار في تركيا.

إقرأ المزيد

المصدر: سبق