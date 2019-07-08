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البحث عن سعودي فقد في شلالات "نياغارا" الأمريكية

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البحث عن سعودي فقد في شلالات
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يجري البحث عن مواطن سعودي فقد في منطقة شلالات نياغارا الأمريكية، وصدرت توجيهات عاجلة من السعودية بتأمين أوضاع أسرته في الولايات المتحدة والتواصل مع السلطات في نيويورك.

وذكرت وسائل إعلام سعودية، أن المواطن يدعى قاسم عداوي، وفقد في منطقة الشلالات أثناء تواجده برفقة أسرته، فيما أفادت زوجته في اتصال مع وزارة الخارجية السعودية بأن "زوجها" سقط في الشلالات".

من جهته، قال قريب المفقود ويدعى ماجد عداوي، إن "قريبه وزوجته وأبناءه الثلاثة، كانوا في جولة في شلالات نياغارا في الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي يوم السبت، وطلب من أولاده الذهاب للسيارة لأنه يريد أن يصور ويتمشى قليلا".

وتابع: "بعد فترة لم يعد إليهم اتصلوا بالشرطة وأخبرتهم أن هناك شخصا سقط في هذه الفترة، وهناك من شاهد السقوط وسمع استغاثة وما زال البحث جاريا عن المفقود ولا نعرف مصيره".

وأكد أن "آخر أخبار من الشرطة هناك أنها مشطت المنطقة الصخرية تحت الشلال ولم تعثر عليه وتبحث عنه في الماء".

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن توجيهات عاجلة صدرت للتواصل مع أسرة المواطن وتأمين الرعاية والسكن لها، وكذلك للاستفسار من السلطات المحلية حول حيثيات ونتائج عمليات البحث.

وانتشر هاشتاغ "#مفقود_شلالات_نياغارا" في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وسط تفاعل كثير من المغردين والدعوات للمواطن والمناشدات بتكثيف البحث.

المصدر: سبق

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