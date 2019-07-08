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الملك سلمان يأمر باستضافة 1000 حاج وحاجة من "ذوي شهداء فلسطين"

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الملك سلمان يأمر باستضافة 1000 حاج وحاجة من
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أمر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، باستضافة 1000حاج وحاجة من "ذوي شهداء فلسطين" لأداء فريضة الحج هذا العام، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.

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ورفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، شكره وتقديره للملك سلمان على هذه اللفتة الكريمة تجاه فلسطين وشعبها الشقيق، التي تأتي في سياق تعاهد قادة هذه البلاد المباركة أشقاءهم في فلسطين التي تمثل قضيتها ثوابت أساسية راسخة عبر عقود من الزمان.

وأكد أن الوزارة ستعمل عاجلا عبر وكالاتها المختلفة لإنفاذ الأمر الكريم من خلال متابعة إجراءاتهم عبر سفارتي المملكة في مصر والأردن وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بقدومهم لأراضي المملكة عبر طائرات خاصة وتقديم كافة التسهيلات والخدمات لهم ليؤدوا فريضة الحج بكل يسر وسهولة.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تستضيف سنوياً حجاجا من أسر "شهداء فلسطين"، وسيبلغ عددهم هذه السنة 17 ألف حاج وحاجة، تقدم لهم خلال استضافتهم خدمات متكاملة وبرامج متنوعة.

المصدر: عكاظ

 

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