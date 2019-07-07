ليبيا.. إغلاق مطار معيتيقة بطرابلس بسبب سقوط قذائف عليه

أفاد مصدر خاص في ليبيا بسقوط عدد من القذائف العشوائية في مطار معيتيقة بطرابلس، ما تسبب بإيقاف الحركة الجوية في المطار.

وقال المصدر إن إدارة المطار أعلنت عن إيقاف الرحالات بشكل مؤقت، وتحويل الرحالات القادمة إلى مطار مصراته شرقي طرابلس.

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وتوقفت حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة، يوم الخميس الماضي، عقب قصف جوي من طائرات حربية تابعة لـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر. وتم استئناف العمل في المطار في نفس اليوم.

ولا تعمل في مطار معيتيقة الدولي سوى شركات طيران محلية، تسير رحلات داخلية وأخرى خارجية منتظمة مع كل من تونس والأردن وتركيا.

المصدر: RT