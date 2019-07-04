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استئناف مطار معيتيقة في طرابلس رحلاته بعد توقفها إثر ضربة جوية

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استئناف مطار معيتيقة في طرابلس رحلاته بعد توقفها إثر ضربة جوية
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أعلنت السلطات الليبية في العاصمة طرابلس عن استئناف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي في طرابلس عقب توقفه جراء ضربة جوية.

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وأكدت إدارة المطار في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك" على "عودة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي واستئناف الشركات لرحلاتها المجدولة".

وكانت حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة قد توقفت عقب تعرضه لقصف جوي من طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الليبي التابع لـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأعلن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر تدمير غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة في مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس.

وقال المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري: "قواتنا الجوية دمرت غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة داخل قاعدة معيتيقة الجوية".

ولا تعمل في مطار معيتيقة الدولي سوى شركات طيران محلية تقوم بتأمين رحلات داخلية وأخرى خارجية منتظمة مع كل من تونس والأردن وتركيا.

المصدر: "رويترز"

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