بغداد لواشنطن: لن نسمح بجعل أراضينا منطلقا لضرب دول الجوار

أكد وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري للمبعوث الأمريكي الخاص بالعراق وسوريا جيمس جيفري، أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه ضد دول الجوار والمنطقة.

وأعلنت وزارة الدفاع، أن الشمري استقبل اليوم الأحد المبعوث الأمريكي الخاص للعراق وسوريا جيفري والوفد المرافق له.

وأضافت أنه جرى خلال اللقاء بحث استمرار تقديم الدعم والإسناد للقوات المسلحة في عملياتها المستمرة بمناطق نشاط فلول "داعش".

وذكرت أن المبعوث الأمريكي أثنى على المهام والدور الذي تقوم به هذه القوات في محاربة الإرهاب، وأكد أن الولايات المتحدة تحترم سيادة العراق وقراراته العسكرية والسياسية.

المصدر: وكالات