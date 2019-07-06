عراقيون يتضامنون مع ضابط كبير متهم بالتجسس لصالح واشنطن

أعرب نشطاء ومدونون عراقيون عن دعمهم لقائد عمليات الأنبار محمود الفلاحي، بعد أن فتحت وزارة الدفاع العراقية تحقيقا في مقطع صوتي نسب له ويتحدث فيه مع شخص قيل إنه "عميل" للـCIA.

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وقالت الناشطة زينب الدليمي في منشور على "فيسبوك"، إن "التسجيل الصوتي مفبرك من قبل حزب الله والميليشيات الإيرانية، للإطاحة بقائد عمليات الأنبار اللواء الركن البطل محمود الفلاحي، وإبعاده عن منصبه لأنه لا ينفذ ما يريدونه".

وأضافت أنه "لا يوجد عنصر استخبارات أو عنصر ارتباط أمريكي دولي يتكلم هاتفيا داخل العراق بهذه الطريقة الغبية والمفضوحة بالنسبة لعمل المخابرات والاستخبارات الأمريكية، وهي من أقوى الاستخبارات العالمية".

وقال الخبير الأمني هشام الهاشمي في القنوات التي سارعت لإدانة الفلاحي، إنها "تعتقد أنه يمكنها أن تحقق غايتها بالصراخ ونشر الغسيل الذي لم يتحقق من مصداقيته، لمجرد أنها تعتقد بقدسية مصادرها الإعلامية، لذلك هي تقبل منها الحق والباطل، والزيف والحقيقة".

وشدد الهاشمي على أن التسجيل المنسوب للفلاحي "بحاجة إلى تحقق من الجهات المختصة، ووزارة الدفاع اتخذت قرارا بالتحقق حتى لا يضيع الحق، ولا يظلم الأبرياء بلا دليل، والأصل في الناس البراءة حتى يأتي دليل مثبت".

تعتقد بعض القنوات الفضائية أنّها يمكن أن تُحقِّق غايتَها بالصراخ ونشر الغسيل الذي لم يتحقق من مصداقيته. لمجرد أنها تعتقد بقدسية مصادرها الإعلامية، ولذلك هي تقبل منها الحق والباطل والزيف والحقيقة، بالنسبة للتسجيل... https://t.co/u3h5GN11UB — Husham Alhashimi هشام الهاشمي (@hushamalhashimi) 5 июля 2019 г.

يذكر أن التسجيل يظهر "مطالبة عنصر في الـCIA قائد عمليات الأنبار بتزويده بإحداثيات مواقع الجيش العراقي والقوى الأمنية والحشد الشعبي"، مشددا وبالاسم على مواقع "كتائب حزب الله" في مدينة القائم الحدودية بشكل خاص وفي قطاع عملياته بصورة عامة، حسب ما ذكرته "شبكة الإعلام المقاوم".

المصدر: RT + مواقع التواصل الاجتماعي