نفى نجل القاضي العراقي رؤوف رشيد الذي حكم على الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بالإعدام، الأنباء التي تحدثت عن وفاة والده، مؤكدا أنه بخير ويتمتع بصحة جيدة.

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وقال رنج رؤوف رشيد نجل القاضي رؤوف رشيد في تصريح لشبكة "رووداو" الإعلامية العراقية: "الأنباء التي تتحدث عن وفاة والدي في إحدى مستشفيات مدينة السليمانية، أخبار كاذبة وغير صحيحة، ووالدي يتمتع بصحة جيدة جدا".

يذكر أن القاضي رؤوف، أصدر حكم الإعدام على الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في الـ5 من أكتوبر 2006.

المصدر: rudaw