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القاضي الذي حكم بإعدام صدام حسين حيّ يرزق (صور)

أخبار العالم العربي

القاضي الذي حكم بإعدام صدام حسين حيّ يرزق (صور)
Reuters Chris Hondros
صدام حسين خلال محاكمته
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نفى نجل القاضي العراقي رؤوف رشيد الذي حكم على الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بالإعدام، الأنباء التي تحدثت عن وفاة والده، مؤكدا أنه بخير ويتمتع بصحة جيدة.

القاضي الذي حكم بإعدام صدام حسين حيّ يرزق (صور)القاضي العراقي
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وقال رنج رؤوف رشيد نجل القاضي رؤوف رشيد في تصريح لشبكة "رووداو" الإعلامية العراقية: "الأنباء التي تتحدث عن وفاة والدي في إحدى مستشفيات مدينة السليمانية، أخبار كاذبة وغير صحيحة، ووالدي يتمتع بصحة جيدة جدا".

يذكر أن القاضي رؤوف، أصدر حكم الإعدام على الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في الـ5 من أكتوبر 2006.

القاضي الذي حكم بإعدام صدام حسين حيّ يرزق (صور)القاضي العراقي

المصدر: rudaw

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