قرقاش مرحبا باتفاق "العسكري" و"التغيير": نقف مع السودان في العسر واليسر

رحبت دولة الإمارات بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين "المجلس العسكري الانتقالي"، و"قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان على تشكيل مجلس سيادي وحكومة مدنية في البلاد.

وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على "تويتر" اليوم الجمعة: "نبارك للسودان الشقيق الاتفاق الذي يؤسس لانتقال سياسي مبشر، الحرص على الوطن والحوار ثم الحوار مهد لهذا الاتفاق".

نبارك للسودان الشقيق الاتفاق الذي يؤسس لانتقال سياسي مبشر، الحرص على الوطن والحوار ثم الحوار مهد لهذا الاتفاق، نقف مع السودان في العسر واليسر ونتمنى ان تشهد المرحلة القادمة تأسيس نظام دستوري راسخ يعزز دور المؤسسات ضمن تكاتف شعبي ووطني واسع. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 5, 2019

وأعرب قرقاش عن وقوف الإمارات إلى جانب السودان "في العسر واليسر"، متمنيا أن تشهد المرحلة القادمة تأسيس نظام دستوري راسخ يعزز دور المؤسسات ضمن تكاتف شعبي ووطني واسع.

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وجاءت هذه التغريدة تعليقا على إعلان وسيط الاتحاد الإفريقي محمد الحسن لبات عن توصل "المجلس العسكري" وتحالف "الحرية والتغيير" االذي يقود حركة الاحتجاجات المطالبة بالإصلاحات الديمقراطية إلى اتفاق تمخض عن مفاوضات مباشرة، ونص على "تشكيل مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات قد تزيد قليلا".

المصدر: RT