شارك الرئيس السوري بشار الأسد في جلسة حوارية مفتوحة مع الشباب السوري السرياني الكاثوليكي في بلدة صيدنايا بريف دمشق

ونشرت صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية على الفيسبوك والتيليغرام صوراً للأسد، خلال مشاركته في المعسكر الذي انطلق أول أمس الثلاثاء تحت عنوان "فيك رجائي" في دير القديس توما.