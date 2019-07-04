الأسد في حوار مفتوح مع الشباب في صيدنايا
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شارك الرئيس السوري بشار الأسد في جلسة حوارية مفتوحة مع الشباب السوري السرياني الكاثوليكي في بلدة صيدنايا بريف دمشق
ونشرت صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية على الفيسبوك والتيليغرام صوراً للأسد، خلال مشاركته في المعسكر الذي انطلق أول أمس الثلاثاء تحت عنوان "فيك رجائي" في دير القديس توما.
شاهد..— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 4 июля 2019 г.
لحظة مغادرة الرئيس #الأسد بعد زيارته معسكر الشباب السوري السرياني الكاثوليكي في #صيدنايا اليوم..
تفاصيل أوفى عن الزيارة تتابعونها في نشرة أخبار الثامنة والنصف على #السورية.. pic.twitter.com/6x05I8aKIa
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