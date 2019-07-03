أوضحت أمانة جدة في المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء، حقيقة ما تم تداوله حول بناء تمثال الحرية على واجهة كورنيش الحمراء في المدينة الساحلية غرب المملكة.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة جدة، محمد البقمي، إن "المجسم الموجود حاليا للفعالية المؤقتة الخاصة بموسم جدة، وهي فعالية تنقل الثقافة الأمريكية لزوار الموسم"، بحسبما نشره موقع "عاجل" المحلي.

ويأتي هذا التوضيح بعد انتشار عدد من الصور ومقاطع الفيديو، على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، تتحدث عن بناء تمثال للحرية بجدة.

🔴 #تمثال_الحريه وصل إلى جدة أمام فندق ريتزكارلتون

▪️قريبا ستعود الأصنام إلى جزيرة العرب كما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم

▪️لتعلم أيها المطبل:

كلما زاد تطبيلك له كلما زاد حربه على الإسلام

وكلما حارب الإسلام كنت معه في الإثم والذنب وعندها"ولات ساعة مندم"#انا_من_جيلpic.twitter.com/wAd6Lh5cIk — ▪️أبو منيف الخالدي▪️ (@khalde_ksa_Riya) 2 июля 2019 г.

المصدر: موقع "عاجل" السعودي