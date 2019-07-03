أعلنت طهران أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بعث اليوم الأربعاء، رسالة إلى حاكم إمارة الشارقة في دولة الإمارات، سلطان بن محمد القاسمي.

وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان مقتضب أصدرته بهذا الصدد، أن ظريف أعرب في الرسالة عن تعازيه ومواساته لأمير الشارقة في وفاة نجله، خالد بن سلطان بن محمد القاسمي.

وأعلن ديوان حاكم الشارقة، الاثنين الماضي، عن وفاة خالد بن سلطان في العاصمة البريطانية لندن، فيما أمر ديوان رئيس الدولة بتنكيس الأعلام وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام، ولم يتم رسميا ذكر أسباب الوفاة.

ويعد خالد، البالغ من العمر 39 عاما، آخر الأبناء الذكور لحاكم الشارقة، بعد وفاة أخيه محمد في عام 1999 عن عمر ناهز 24 عاما.

وتأتي رسالة ظريف إلى القاسمي في الوقت الذي يستمر فيه توتر حاد بين إيران والإمارات على خلفية خلافات عدة.

المصدر: RT