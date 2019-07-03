مصر تبرم اتفاقا هاما مع الأردن

قال رئيس مجلس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، إن اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن تطرقت للمعوقات التي تواجه البلدين، بالإضافة إلى قضية تبادل المحكومين.

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وأضاف الرزاز خلال مؤتمر صحفي في مقر مجلس الوزراء المصري عقب اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن: "نعيش في إقليم ساخن وعلينا أن نرسي أسس التكامل بيننا ومساعدة أشقائنا في المنطقة للوصول لحالة السلام، وهو ما تطرقت اليه اللجنة العليا المشتركة".

وتابع رئيس الوزراء الأردني أن هناك توجيهات وتأكيدات من القيادة السياسية في مصر والأردن بضرورة الارتقاء في العلاقات بين مصر والأردن لعلاقة أكثر عمقا ومتانة.

وأكد الرزاز على أنه تم الاتفاق على معاملة التلميذ المصري في المدارس الأردنية مثل الأردني، بجانب الاتفاق على إعادة المحكومين بين البلدين لبلدهم الأم لمحاكمتهم، مشددا على أنه تم الاتفاق أيضا على إنشاء منطقة مشتركة لوجستية تخدم البلدين .

المصدر: اليوم السابع