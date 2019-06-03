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وزير العمل الأردني يساعد مصريا على العودة لأهله بعد رفض كفيله

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وزير العمل الأردني يساعد مصريا على العودة لأهله بعد رفض كفيله
وزير العمل الأردني مع الوافد المصري
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قام وزير العمل الأردني نضال بطاينة بلفتة إنسانية، تجاه وافد مصري، حيث ساعده على العودة إلى أهله، بعد رفض الكفيل سفره.

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ووافق البطاينة، على تسفير الوافد على كفالته الخاصة، ليقضي عطلة العيد في مصر، بعد رفض الكفيل، طلب الوافد من الكفيل السفر بسبب أمر طارئ، ولكنه رفض نظرا لأن الكفيل يقطن في محافظة العقبة.

ووفقا للناطق الإعلامي في وزارة العمل الأردنية محمد الخطيب، فإن الوافد المصري كان في إحدى محافظات الجنوب، وطلب إجازة من كفيله، وتتطلب هذه الإجازة موافقة الكفيل وبعض الإجراءات الإدارية إلا أن العامل توجه لوزير العمل نضال البطاينة الذي أوعز بإنهاء إجراءات العامل في الحال.

المصدر: وسائل إعلام أردنية

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