تأكيد أردني مصري على تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات

بحث وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ونظيره المصري، سامح شكري، ملفات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وسوريا واليمن وليبيا، مؤكدين ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات.

وأفادت الخارجية الأردنية، في بيان، بأن الصفدي وشكري عقدا، اليوم الثلاثاء، محادثات في القاهرة، "ركزت على آليات تعزيز التعاون الثنائي وتنسيق المواقف إزاء التطورات الإقليمية".

وأكد الصفدي وشكري خلال لقائهما، حسب البيان، أن "البلدين الشقيقين ماضيان في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربطهما".

وشددا على "حرص المملكة ومصر على تكثيف العمل لإيجاد آفاق أوسع للتعاون في جميع المجالات... وفي التشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية تنفيذا لتوجيهات" العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

وأضافت الخارجية الأردنية أن الصفدي وشكري بحثا "عددا من المستجدات في المنطقة، وفي مقدمتها تلك المرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الذي يشكل حله على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل".

كما استعرض الوزيران "التطورات في جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية والأوضاع في ليبيا واليمن".

وشدد الصفدي وشكري، حسب البيان، على "استمرار التنسيق والتشاور من أجل حل الأزمات الإقليمية وتعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وحماية الأمن القومي العربي وخدمة المصالح والقضايا العربية".

المصدر: بترا